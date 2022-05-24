أردوغان يهاجم رئيس الوزراء اليوناني.. ويعتبره غير موجود

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قائلاً إنه “لم يعد موجودًا” بالنسبة له، واتهمه بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

أشار أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي الأسبوعي، إلى أن ميتسوتاكيس، حذر الكونغرس من تزويد أنقرة بالطائرات، في انتهاك لاتفاق سابق بين البلدين على عدم إشراك دولة ثالثة في النزاع بينهما.

وشدد أردوغان على أنه لن يوافق على مقابلة رئيس الوزراء اليوناني مستقبلاً.

وردّ المتحدث باسم الحكومة اليونانية على تصريحات أردوغان بالقول إن ميتسوتاكيس يدافع عن حقوق اليونان والقانون الدولي، موضحًا أن السياسة الخارجية لليونان تستند أيضًا إلى تحالفاتها.

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