منتخبنا الوطني يشارك في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

طرابلس 24 مايو 2022 م ( وال ) قرر الاتحاد العام لكرة القدم مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر العام القادم 2013 .

وستشارك في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام في الجزائر ثمانية عشر منتخبا عقب قرار تعديل الاتحاد الإفريقي لعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، لتصعد ثلاثة منتخبات عن اتحاد شمال إفريقيا وهي منتخبات الجزائر البلد المستضيف ومنتخب المغرب ومنتخبنا الوطني.

وستجرى قرعة البطولة يوم الخميس القادم الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الجاري.