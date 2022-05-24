ليبيا نيوز

الأرصاد الجوية : ارتفاع في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية والخليج ويشمل باقي مناطق ليبيا يوم الغد.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 مايو 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية 

ملخص عام : ارتفاع في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية والخليج ويشمل باقي مناطق ليبيا يوم الغد.

* رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

 السماء صافية بوجه عام. والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ وتصل علي أبونجيم (40) مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

* الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ علي مناطق الجبل الأخضر وطبرق، ومابين (33 – 38 ) مْ على باقي المناطق، وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الغد.

* الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي ( غات والمناطق المجاورة لها ). والرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلي معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

* الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية بوجه عام. والرياح  شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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