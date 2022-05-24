حاكم تكساس: مقتل 15 شخصًا منهم 14 طفلاً إثر هجوم على مدرسة ابتدائية

لقي 14 طفلاً ومدرس في مدرسة ابتدائية مصرعهم في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأميركية إثر إطلاق نار، الأربعاء، بواسطة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا الذي لقي مصرعه بعد تنفيذ الهجوم، وفقًا لما أعلن عنه حاكم الولاية جريج أبوت.

وأفاد مستشفى في ولاية تكساس، في وقت سابق، أن شخصين لقيا حتفهما من جراء إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي.

وكان مستشفى “أوفالدي ميموريال” قد استقبل 13 طفلاً لتلقي العلاج بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في مدرسة “روب” الابتدائية في أوفالدي، على بعد حوالي 85 ميلا غرب سان أنطونيو، قبل أن يؤكد حاكم الولاية وفاتهم متأثرين بإصابتهم في الهجوم المسلح، ويتوقع أن يزداد عدد القتلى.

وأشارت الشرطة في الولاية خلال مؤتمر صحفي أن القاتل تصرف بشكل منفرد دون أي متعاون معه وقد تم إبلاغ أهالي الأطفال والضحايا واتخذت تدابير السلامة كافة لبسط الأمن في مدينة اوفالدي.

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