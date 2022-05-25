المركز الوطني لمكافحة الأمراض يصدر نشرة علمية توعوية حول طرق انتقال جدري القرود

طرابلس 24 مايو 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشر علمية توعوية يحذر فيها من ملامسة أشياء لوثت بسوائل المريض المصاب بجدري القرود .
وجاء في النشرة التوعوية أن مرض جدري القرود ينتقل للإنسان عن طريق مخالطة مباشرة لدماء أو لسوائل الحيوانات المصابة .
وحذر المركز في نشرته العلمية من أن العدوى يمكن أن تتم بأكثر من طريقة، وطرق انتقال المرض هي:
– تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض .
– ينتقل المرض في المقام الأول من إنسان مصاب إلى اخر عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي
– ينتقل عن طريق الاختلاط وملامسة أشياء لُوِّثت مؤخراً بسوائل المريض المصاب
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