ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يصدر نشرة علمية توعوية حول طرق انتقال جدري القرود

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 مايو 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشر علمية توعوية يحذر فيها من ملامسة أشياء لوثت بسوائل المريض المصاب بجدري القرود .

وجاء في النشرة التوعوية أن  مرض جدري القرود ينتقل للإنسان عن طريق مخالطة مباشرة لدماء أو لسوائل الحيوانات المصابة .

وحذر المركز في نشرته العلمية من أن العدوى يمكن أن تتم  بأكثر من طريقة، وطرق انتقال المرض هي:

– تناول اللحوم غير المطهية جيداً من الحيوانات المصابة بعدوى المرض .

– ينتقل المرض في المقام الأول من إنسان مصاب إلى اخر عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي

– ينتقل عن طريق الاختلاط وملامسة أشياء لُوِّثت مؤخراً بسوائل المريض المصاب

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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