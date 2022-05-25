رئيس هيئة الرقابة الادارية يتفقد مركب الأكاديمية للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها.

غريان 24 مايو 2022م (وال) – قام رئيس هيئة الرقابة الادارية ” سليمان الشنطي ” اليوم الثلاثاء بزيارة لفرع الاكاديمية الليبية للدراسات العليا بغريان .

وتفقد ( الشنطي ) رفقة رئيس الاكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان ” عبدالله محمد الكلش “مركب الأكاديمية للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه إدارة الأكاديمية في إستكمال مشاريع الصيانة والتطوير لملحقات المركب الاكاديمي ،

عقد بعدها اجتماعا ضم كلا من وكيل وزارة السياحة ووكيل بلدية غريان ورئيس فرع هيئة الرقابة الادارية الجبل الغربي ووكيل الشؤون العلمية بالاكاديمية ومدير معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية الليبية فرع غريان ” وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومدراء الادرات بالأكاديمية تم خلاله مناقشة إمكانية إجراء دورات تدريبية للرفع من قدرات ومهارات موظفي هيئة الرقابة الإدارية على مستوى الجبل الغربي .

.. ( وال غريان ) ..