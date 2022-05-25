وزارة الداخلية تشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المختصة بالهجرة واللاجئين المنعقدة بغينيا الاستوائية.

طرابلس 24 مايو 2022 م ( وال ) شارك وفد من وزارة الداخلية في أعمال الدورة الرابعة للجنة المختصة بالهجرة واللاجئين المنعقدة بغينيا الاستوائية بمشاركة 35 دولة أفريقية. تمهيدا لانعقاد القمة الاستثنائية الانسانية للاتحاد الأفريقي والقمة الاستثنائية لمكافحة الإرهاب.

وضم الوفد المشارك مدير مكتب حقوق الانسان عميد دكتور “فؤاد الباشا” وعميد “فتحي شنيبو” مندوب عن جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية

وتناقش أعمال الدورة جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالأمن الغذائي في أفريقيا وما يشهده العالم من حروب وأزمات ونزعات سياسية.

كما تم التباحث حول الأوضاع الانسانية في القارة عموماً وما تتطلبه المرحلة القادمة من تركيز على ملف التنمية.

وأكد الوفد الليبي خلال حلقات النقاش التي طرحت على أهمية هذه اللقاءات للوصول إلى فهم مشترك للظواهر الأمنية الكبرى ووضع المعالجات اللازمة.