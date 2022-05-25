البحرية الليبية : انتشال جثث أربعة مهاجرين وفقدان ثلاثة آخرين قبالة سواحل مليتة.

طرابلس 24 مايو 2022 (وال)- أعلنت القوات البحرية الليبية ، اليوم الثلاثاء ، أنها انتشلت جثث أربعة مهاجرين وأنقذت ثلاثة عشر آخرين معظمهم سوريون ، فيما بقي ثلاثة مفقودين ، بعدما انقلب قارب يقل مهاجرين غير قانونيين شمال غرب البلاد.

وأوضحت البحرية الليبية ، في بيان لها ، أن “زوارق حرس السواحل قامت بانتشال جثث أربعة مهاجرين (ثلاث نساء ورجل) فيما ظل مصير ثلاثة مهاجرين في عداد المفقودين ، وتم إنقاذ 13 مهاجرا (12 سوريا ومصري واحد)”.

وأضافت أن القارب ، الذي لم يعرف العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متنه ، انقلب قبالة سواحل منطقة مليتة غربي العاصمة طرابلس.

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