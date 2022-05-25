السفير الليبي بالأردن يتابع مع لجنة تسديد الديون بالخارج الديون المتراكمة لصالح المستشفيات الاردنية.

عمان 24 مايو 2022م (وال) – بحث سفير ليبيا لدى الأردن ” عبد الباسط البدري ” صباح الثلاثاء، مع رئيس لجنة تسديد الديون بالخارج ” أبوبكر محمد الجفال ” والوفد المرافق له الجهود المبذولة لمعالجة ملف الديون المتراكمة لصالح المستشفيات الأردنية.

وناقش الاجتماع – الذي عقد بمقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمان – المختنقات السابقة وإزالة المعوقات التي تحول دون تلقي المواطن الليبي العلاج اللازم بالمشافي الأردنية، وتسهيل عملية قبول حالات العلاج بشكل ميسر وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع ” فيسبوك “.

وضم الاجتماع عضو لجنة تسديد الديون ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ” أحمد سالم أحمد ” وعضو ومقررا باللجنة “أسامة امحمد ابوغنية ” وعضو لجنة تسديد الديون بالخارج ” حسام الدين تنتوش ” وأعضاء من وحدات الشؤون المالية والشؤون الطبية والخدمات المساندة، إضافةً لحضور المكلف بالمكتب الصحي بالسفارة والمراقب المالي والقنصل الليبي.

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