كوريا الشمالية ترد على التدريبات الأميركية الكروية الجنوبية بإطلاق صواريخ بالستية

أكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية، أحدها عابر للقارات.

وأشارت إلى أن الصواريخ أطلقت من منطقة سونان في بيونغ يانغ بعد ساعات من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لسيؤول، وقالت إن الصاروخ الأول هو بالستي عابر للقارات، في حين لم يعرف نوع الصاروخ الثاني، أما الصاروخ الثالث فكان صاروخًا بالستيًا قصير المدى.

جاء إطلاق هذه الصواريخ بمثابة الرد على التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأميركية التي أجريت مؤخرًا، وشملت اختبار صواريخ أرض أرض.

يذكر أن كوريا الجنوبية رصدت، خلال العام الجاري، إطلاق جارتها الشمالية للعديد من الصواريخ البالستية.

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