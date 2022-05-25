ليبيا نيوز

كندا تشتري أسلحة أميركية لإرسالها إلى أوكرانيا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند شراء بلادها 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي من أجل مساعدة أوكرانيا في التصدي للهجوم الروسي.

وقالت إن بلادها دفعت أكثر من 75 مليون دولار للولايات المتحدة كثمن لهذه الذخائر، وأشارت إلى أنها ستسلم الذخائر الجديدة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويس أوستن إن 20 دولة أعلنت خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء نيتها تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، وتزويدها بأسلحة تساعدها على مقاومة الهجوم الروسي.

يُذكر أن كندا قدمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي مساعدات عسكرية واقتصادية لكييف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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