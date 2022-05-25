كندا تشتري أسلحة أميركية لإرسالها إلى أوكرانيا

أكدت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند شراء بلادها 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي من أجل مساعدة أوكرانيا في التصدي للهجوم الروسي.

وقالت إن بلادها دفعت أكثر من 75 مليون دولار للولايات المتحدة كثمن لهذه الذخائر، وأشارت إلى أنها ستسلم الذخائر الجديدة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويس أوستن إن 20 دولة أعلنت خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء نيتها تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، وتزويدها بأسلحة تساعدها على مقاومة الهجوم الروسي.

يُذكر أن كندا قدمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي مساعدات عسكرية واقتصادية لكييف.

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