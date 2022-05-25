روسيا تصعد هجومها للسيطرة على دونباس الأوكرانية

مع دخول الحرب على أوكرانيا شهرها الرابع؛ صعّدت القوات الروسية هجومها العنيف جنوبًا، في معركة قد تحدد نجاح أو فشل حملة موسكو الرئيسة في الشرق، في إطار مساعيها لإحكام السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشكّلان إقليم دونباس، ومحاصرة القوات الأوكرانية في جيب على الجبهة الشرقية.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك الأوضاع هناك بالصعبة، معتبرًا أنها المرحلة الأنشط في الحرب حتى الآن، وأضاف أن مصير هذا البلد ربما يتقرر هناك في هذه الساعات.

وأشار حاكم لوغانسك سيرغي غايدي، إلى أن روسيا استقدمت آلاف الجنود للاستيلاء على الإقليم بكامله، وأن سيفيرودونيتسك تتعرض لهجوم عنيف، محذرًا الأهالي من فوات الأوان للمغادرة، إذ إن كثافة القصف لا تسمح بأي عمليات إجلاء.

وأفاد أهالي قرية باخموت الواقعة عند تقاطع محوري، بتعرضهم لقصف جوي، وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا إنهم سيطروا على سفيتلودارسك جنوبي باخموت.

من جانبه؛ لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إلى أن “الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الهجوم في دونباس أظهر حاجة أوكرانيا إلى المزيد من الأسلحة الغربية، خاصة أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية بعيدة المدى والعربات المدرعة.

أما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فقد أشار إلى أن روسيا تتقدم ببطء عمدا؛ لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين. فيما نوه رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بأن موسكو لا “تلاحق مواعيد نهائية”، وستقاتل مادام ذلك ضروريًا.

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