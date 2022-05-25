لبنان.. الاحتفال بالذكرى 22 لعيد المقاومة والتحرير

بيروت 25 مايو 2022 (وال) -احتفل اللبنانيون، اليوم الأربعاء، بالذكرى (22) لعيد “المقاومة والتحرير”، بعد (22) عاما من انسحاب الاحتلال الصهيوني، عن معظم الأراضي اللبنانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من الاحتفالات بالتحرير في 25 مايو 2000، معبرين عن “فخرهم واعتزازهم” بإخراج قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، التي بدأت باحتلالها في العام 1978.

وقال أحد الحسابات معلقا: “25 مايو 2000..يوم يضرب مثالا أن بضع مئات واجهوا العالم لاستعادة الأراضي من المحتل”، وقال آخر: “أتساءل دائما عما إذا كان بإمكان الأجيال الشابة أن تتواصل مع يوم كبير ومليء بالعاطفة مثل يوم 25 مايو، لا يتم تكوين ذاكرتهم الجماعية عن طريق التعليم، ولكن من خلال سرد الأحداث المتقطع”.(وال بيروت ) س خ.

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