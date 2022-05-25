كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي.

سيول 25 مايو 2022 (وال) – أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) نحو البحر الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق الصواريخ الباليستية الثلاثة من منطقة سونان في بيونغ يانغ .. مؤكدة أنها تجري تحليلات إضافية حول مدى الصواريخ وارتفاعها.

وأكدت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز أنشطة المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي القوي بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأدان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتباره “استفزازا خطيرا”.

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