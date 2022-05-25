غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية.. والعشرات في عداد المفقودين

شهدت السواحل الشرقية لتونس فاجعة جديدة بعدما غرق مركب مطاطي يضم 100 مهاجرًا غير قانوني قبالة سواحل محافظة صفاقس.

وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي إن قوات خفر السواحل أنقذت 24 مهاجرًا، وانتشلت جثث العشرات، في حين لا يزال 74 شخصًا ضمن عداد المفقودين.

وأشار إلى أن القارب المطاطي انطلق من مدينة زوارة الليبية مساء 23 مايو الجاري في عملية هجرة غير شرعية، واحتوى على مهاجرين من دول آسيوية وأفريقية.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية قد أنقذت خلال الفترة الماضية حياة 44 مهاجرًا وانتشلت 3 جثث بعدما غرق مركب آخر قبالة السواحل الشرقية.

وأكدت قوات خفر السواحل على أن وتيرة الهجرة غير القانونية تتزايد في هذه الفترة من السنة مع تحسن الأحوال واقتراب فصل الصيف.

يُذكر أن عام 2021 شهد وصول 15,671 مهاجرًا من السواحل التونسية إلى إيطاليا، بزيادة أكثر من 3,000 مهاجر عن العام 2020 الذي عرف وصول 12,883 مهاجرًا، في حين فقد 2,000 مهاجر في العام الماضي مقارنة بـ 1,401 في عام 2020.

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