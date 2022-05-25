انطلاق لقاء عمل خاص بالانتخابات المحلية

تونس 25 مايو 2022(وال) _ انطلقت بالعاصمة التونسية ” تونس” صباح اليوم ورشة عمل موسعة حول المشاركة العامة في الإدارة ودعم الانتخابات المحلية.

وبرفقة 13 عضواً من أعضاء البلديات المنتخبين والمستشارين وناشطي المجتمع المدني، استمر اللقاء ليومين تفاعل فيها أعضاء من بلديات أوجلة، بنت بية، الحوامد، نسمة، المرج، وبراك الشاطئ.

ويهدف اللقاء إلى إقامة شراكات بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي وتعزيز العمل التشاركي والمسؤولية المتبادلة بينهما، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على عَقد جلسات مشاركة مجتمعية باختيار الموضوع وتحديد أصحاب المصلحة والمسائل التقنية الأخرى.

وعُقد لقاء العمل بدعم من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و ليبيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك، وبتنظيم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي. (وال _ تونس) ع م

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