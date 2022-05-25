مقترح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترحًا يقضي باستخدام الأصول الروسية التي قام الغرب بتجميدها في إطار العقوبات التي فرضها على الأفراد والكيانات الروسية، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

واعتبرت فون دير لاين، في كلمتها أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاح الضرر، وإنما ببناء المستقبل الذي اختاره الأوكرانيون بأنفسهم.

وفي سياق آخر، دعت رئيسة المفوضية روسيا إلى فتح صادرات القمح العالقة في أوكرانيا بسبب حصارها البحري، محذرة من أن «الجيش الروسي يصادر مخزونات الحبوب والآلات» في أوكرانيا.

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