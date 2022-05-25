إعادة انتخاب جيبريسوس مديرا عاما للصحة العالمية

أعاد أعضاء منظمة الصحة العالمية انتخاب تيدروس جيبريسوس مديرًا عامًا للمنظمة، لمدة خمس سنوات أخرى، وفق ما أفاد به رئيس جمعية الصحة العالمية أحمد عبد الله، واعتبر التصويت إجراءً شكليًا لأن تيدروس كان المرشح الوحيد.

وأكد تيدروس بعد إعادة انتخابه، أن تركيز المنظمة سينصب على الاستعداد للطوارئ وتطوير هيكليتها، بالاستفادة من دروس أزمة كورونا، ودعا مدير المنظمة إلى وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي يدفع الأطفال ثمنها بالدرجة الأولى.

وفيما سارع العديد من الدول، إلى تقديم التهاني؛ فإن ترشيح تيدروس لولاية الثانية لم يحظَ بدعم من بلده إثيوبيا بسبب موقفه من النزاع في إقليم تيغراي.

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