ليبيا نيوز

واشنطن: مفوضة حقوق الإنسان أخطأت بزيارة الصين

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى الصين، معتبرًا أنها ارتكبت خطأ بالموافقة في ظل مخاوف من أن تؤدي القيود الحكومية إلى تقويض التدقيق في سجل الصين لحقوق الإنسان.

ورجح برايس في تصريحات ألا تتيح الصين الوصول الضروري المطلوب لإجراء تقييم كامل، لا يخضع للتلاعب، لأوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينغ يانغ.

وذكر أن باشيليت لن تتمكن من الحصول على صورة كاملة لما وصفها بالفظائع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات في المنطقة ضد مواطنين من عرقية الإيغور المسلمة.

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قناة 218 الليبية

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