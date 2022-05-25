انتخاب غيبريسوس لولاية ثانية على رأس منظمة الصحة العالمية

جنيف 25 مايو 2022 (وال) -أعيد انتخاب الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أول أفريقي على رأس منظمة الصحة العالمية، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وصوّتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها ( 194 ) لصالح بقاء تيدروس في منصب المدير العام لهذه الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة.

ويقدم أدهانوم غيبرييسوس نفسه على أنه رجل سلام أمضى طفولته في الحرب، وسبق أن تولى تيدروس، الحاصل على شهادة الماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية وشهادة الدكتوراه في مجال صحة المجتمع، منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في بلاده.

وسيستمر تيدروس، البالغ ( 57 ) عاما والذي برز دوره في مكافحة وباء كوفيد-19، في شغل هذا المنصب كونه المرشح الوحيد، وشهدت ولايته الأولى النزاع في اليمن وفي أوكرانيا، ودأب على الذهاب إلى الخطوط الأمامية وزار المستشفيات الأوكرانية التي تعرضت للقصف.

وقال تيدروس مؤخرا إن “الحرب تهز وتدمر الأسس التي قامت عليها المجتمعات المستقرة سابقا، أكثر من الأوبئة” والنزاعات تخلف “ندوبا نفسية قد يستغرق الشفاء منها سنوات أو عقودا”، مؤكدا أن “السلام ضروري للصحة”، وهو عانى بنفسه من ندوب الحرب في بلده إثيوبيا. وعند افتتاحه الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة، قال تيدروس بتأثر “أنا طفل حرب”.(وال جنيف) س خ.

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