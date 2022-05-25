ليبيا نيوز

الخارجية الأميركية: خطط تركيا لهجوم شمال سوريا يقوض الاستقرار الإقليمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت الخارجية الأميركية من أن أي هجوم جديد تشنّه تركيا في شمال سوريا سيقوّض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم داعش للخطر، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان نية أنقرة تنفيذ عمليات عسكرية جديدة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، عن قلق واشنطن إزاء التصعيد المحتمل للأنشطة العسكرية في شمال سوريا، داعيًا تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى الالتزام بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر 2019 بخصوص العمليات العسكرية الهجومية في سوريا.

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قناة 218 الليبية

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