اليونان تمنع دخول أي مهاجرين وسط توترات مع تركيا

أكد وزير الحماية المدنية اليوناني أن بلاده لن تسمح لأي شخص بدخول اليونان بطريقة غير شرعية، سواءً عن طريق البر أو البحر، بعد الزيادة الحادة مؤخرًا في محاولات اللاجئين غير القانونيين الدخول عبر جزر بحر إيجة والحدود البرية مع تركيا.

وتتزامن تصريحات الوزير اليوناني مع توترات جديدة بين أنقرة وأثينا، على خلفية اتهامات وجهها الرئيس التركي رجب أردوغان لرئيس الوزراء اليوناني بمحاولة منع بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات الشرطة اليونانية بأن نحو 12 قاربًا تقل مئات المهاجرين حاولت دون جدوى العبور من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية خلال الساعات الـ 48 الماضية.

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