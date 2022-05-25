استعراض أوجه التعاون وفق اتفاقية الشراكة والتعاون بين الهيئة الليبية للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

بنغازي 25 مايو 2022 (وال)- عقد رئيس لجنــة إدارة الهيئة الليبية للإغـاثة والمساعـدات الإنسانية سعد موسى العبار، اجتماع ضم مديـر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببنغازي علي بيبي، والمسؤول الميداني في المنطقة الشرقية صالح نجم، ومدير إدارة العمليات والبرامج مروان الحاسي.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغـاثة والمساعـدات الإنسانية بمدينة بنغازي، استعراض أوجه التعاون وفق اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الطرفين، ومتابعة ما يقدم من خدمات للنازحين والمهجرين، ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية، والاستمـــرار في تقديـم المعونـات والمساعدات للأسر المستهدفة، وتقييم ما أنجــز من برامـــج.

والجدير بالذكر، أن الهيئة الليبـية للإغاثة والمساعدات الإنسانية تعتبر هي الشريك الليبي المعني بتقديم المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء البـلاد. (وال) هــ ع/ ر ت

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