وزير المالية يُشارك في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بغانا

طرابلس 25 مايو 2022 (وال)- يُشارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة في مدينة أكرا بجمهورية غانا خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري.

وقالت وزارة المالية؛ إن اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هذا العام تجرى تحت رعاية الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ويحضرها رؤساء تنزانيا، وموزمبيق، ونائب رئيس روندا، ورئيس جزر القمر، إضافة إلى وزراء مالية 80 دولة مساهمة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماعات السنوية والجلسات؛ تناولت عددًا من الموضوعات المهمة التي شكلت المحاور الأساسية لأعمال الدورة 57 لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، التي تتمثل في دعم اقتصادات الدول الأفريقية والاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن وزير المالية عقده على هامش مشاركته في هذه الاجتماعات، لقاءات مع كل من رئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا. (وال)

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