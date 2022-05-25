أميركا تعاقب شبكة إيرانية لتهريب النفط مدعومة من الروس

أقرت الولايات المتحدة الأميركية -الأربعاء- فرض عقوبات على ما قالت إنها شبكة لتهريب النفط وغسيل الأموال مدعومة روسيا، تعمل في مصلحة ما يعرف بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وترى واشنطن أن هذه الشبكة سهلت بيع مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني، في الوقت الذي تحاول فيه أميركا إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وتقود هذه الشبكة شخصيات حالية وسابقة في فيلق القدس تدعمها مستويات رفيعة في حكومة الاتحاد الروسي، كما تضم شركات صينية ودبلوماسياً أفغانياً سابقاً- وفقاً لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل، إلى أنه “في حين تواصل الولايات المتحدة السعي إلى عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي، فإننا سنفرض عقوبات صارمة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة”، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن العقوبات التي فرضتها بلاده اليوم “الإشارة التي نرسلها هي أننا لن نتسامح مع الأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس، ووكلاء إيران الآخرين والجماعات الإرهابية التي تتلقى دعماً إيرانياً”.

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