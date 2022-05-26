نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب: مدينة سرت نموذجية وهي مقر للحكومة.

سرت 25 مايو 2022 م (وال) –قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” خالد الاسطى ” إن مدينة سرت نموذجية وهي المقر الحالي للحكومة الليبية.

جاء ذلك في كلمته أمام في أعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون بجامعة سرت بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة القانون الدولي والجنائي والعام من مختلف الجامعات الليبية.

وأوضح ” الاسطي ” أن هذا المؤتمر هو محفل علمي مهم تنظمه كلية القانون بجامعة سرت ويجب الاستفادة من التوصيات النهائية له ، وخاصة مجلس النواب ، مؤكدا ن الحكومة ستهتم بالجامعات الليبية باعتبارها بيوت خبرة في كل التخصصات ولها أهمية في التنمية ورسم السياسات .

(وال)