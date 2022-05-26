إعلان الطوارئ في المجر لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية

عقب تعديل دستوري جديد يسمح له بحكم البلاد بالمراسيم، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان حالة طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا، مبررًا القرار بأن العالم على شفير أزمة اقتصادية، تستوجب البقاء خارج هذه الحرب.

تخضع المجر لحالة طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء كورونا منذ ربيع 2020، كان من المفترض أن تنتهي في 31 مايو الجاري، لكن أوربان يرى أن الوضع الحالي يتطلب مرونة وتحركًا فوريًا للحكومة، لممارسة حقها بموجب القانون الأساسي.

واستنكرت منظمة الحريات المدنية حال الطوارئ التي أصبحت دائمة.

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