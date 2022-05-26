ايران تعتزم رفع مستوى علاقاتها التجارية مع روسيا الى 40 مليار دولار .

طهران 25 مايو 2022 م (وال) ــــ قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي ان بلاده تعتزم رفع مستوى العلاقات التجارية مع روسيا في جميع المجالات إلى 40 مليار دولار سنويا .

وأضاف أوجي في كلمة له امام المنتدى التجاري الإيراني الروسي المنعقد في طهران حالياً (ان موسكو تعتزم استثمار 5 مليارات دولار لدى طهران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل) .

على صعيد آخر كشف رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، اليوم الأربعاء، أن إيران ستبرم اتفاقية تجارة حرة مع روسيا تكون سارية حتى الــ 21 من سبتمبر 2022 .

وأضاف “بيمان باك” في كلمة له خلال المنتدى التجاري الإيراني الروسي الذي يعقد في طهران، أنه (من المقرر أيضا تفعيل ممر الترانزيت ” شمال – جنوب” لتنمية التجارة بين البلدين) .

وأوضح المسئول الايراني أن (التجارة بين إيران وروسيا تجري عبر التجار الوسطاء والتجار من الدرجة الثانية والثالثة ، لافتا الى أن عقد المنتدى الحالي (هيأ إمكانية التفاوض المباشر الذي سيوفر بدوره أرضية مباحثات أرحب) .

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