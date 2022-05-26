تواصل ورشة العمل العلمية التدريبية بكلية الإعلام جامعة الزيتونة ترهونة .

ترهونة 25 مايو 2022 (وال)- تواصلا لورش العمل الإعلامية العلمية التدريبية والتي ينظمها قسم الإعلام العام بكلية الإعلام جامعة الزيتونة ترهونة خلال الفترة من 21الى27مايو الجاري أقيمت اليوم الأربعاء بقاعة (الأستوديو الاعلامي )بالكلية ورشة العمل الإعلامية العلمية التدريبية الخامسة التي حملت عنوان(فن التحرير الصحفي ).

واشتملت ورشة العمل على شق نظري والاخر تدريبي ، تناولت مفهوم وأهمية الصحافة، ومفاهيم التحرير الصحفي ،وتعريف الخبر وأنواعه وأساليب كتابته حيث تولت إلقاء الورشة العلمية التدريبية الدكتورة” فتحية الخير حمدو” وكيل الشؤون العلمية وعضو هيئة التدريس بقسم الصحافة بالكلية .

واستخدمت المحاضرة شروح توضيحية من خلال عروض ضوئية لنماذج من أساليب وقواعد أساسيات ،ومقومات ومعايير كتابة الخبر الصحفي، وفي ختام الجانب النظري من اعمال هذه الورشة فتح باب النقاش والحوار للطلبة حول ما تناولته محاور وموضوعات هذه الورشة كما خصص جانب من أعمال هذه الورشة للتطبيق العملي للطلبة في كيفية كتابة وصياغة الخبر الصحفي من خلال اختيار نماذج من الأخبار وطلب من الطلبة وضع عناوين وترتيب وصياغة أخبار للنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وال..