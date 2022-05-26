افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا

تونس 26 مايو 2022 (وال) شارك نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير الصحة المكلف السيد رمضان أبوجناح أمس الأربعاء 25-5-2022 في افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي، لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا.

وكان الافتتاح، تحث إشراف رئيس جمهورية تونس و رئاسة الحكومة التونسية، وبحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية و الاستثمار، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة و الزراعة.

حيث أجريت حلقات نقاش نحو تمويل إنعاش وتنمية الاقتصادات الأفريقية بعد ( كوفيد-19 ) كما تم تنظيم اجتماعات ثنائية خلال المنتدى لتطوير مجالات التجارة والاستثمار وخلق فرص تواصل بين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا. (وال ـ تونس) ح س

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