مناوروات عسكرية أمريكية يابانية مشتركة فوق بحر اليابان.

طوكيو 26 مايو 2022 (وال) – أجرت مقاتلات تابعة للدفاع الجوي الياباني ومقاتلات تابعة للجيش الأمريكي مناورات مشتركة فوق بحر اليابان.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن تقرير نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية “من اليابان شاركت أربعة مقاتلات من طراز F-15 في المناورات، ومن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت أربعة مقاتلات من طراز F-16 .. كان الغرض من التدريبات هو تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات، فضلا عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة”.

وأوضحت الوكالة أن اليابان والولايات المتحدة من خلال مناوراتها الأخيرة أرسلتا “إشارة ردع” إلى كوريا الشمالية، عقب إطلاق الأخيرة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تستبعد أن تكون هذه المناورات ردا على المناورات التي تقوم بها المقاتلات الصينية والروسية في بعض مناطق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

يشار إلى أن القوات الجوية الصينية والروسية سيرت قبل يومين دورية جوية استراتيجية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ وذلك وفق برنامج التعاون السنوي بين الجيشين.

.. ( وال ) ..