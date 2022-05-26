الأمم المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أكد مسؤول أميركي كبير استعداد الأمم المتحدة للتصويت على حزمة عقوبات جديدة سيتم فرضها على كوريا الشمالية.

وقال إن الولايات المتحدة الأميركية تقود حملة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب استمرارها في إطلاق الصواريخ البالستية، واستفزاز جارتها الجنوبية.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن العقوبات الجديدة ستشمل حظر النفط، وقطع صادرات النفط إلى بيونغ يانغ، بالإضافة إلى إدراج قائمة لازاروس للتسلسل الإلكتروني على القائمة السوداء.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في 25 مايو الجاري 3 صواريخ بالستية بعد مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لكوريا الجنوبية، وذلك ردًا على التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأميركية التي أجريت مؤخرًا، وشملت صواريخ أرض أرض.

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