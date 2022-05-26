رئيس الوزراء الباكستاني المعزول يلغي مسيرة لأنصاره.. ويحذر السلطات

دعا رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان السلطات إلى إجراء الانتخابات خلال 6 أيام، وذلك بعد إلغائه مسيرة احتجاجية لأنصاره في 25 مايو الجاري، بسبب اشتباك أنصاره مع الشرطة.

وقال خان إن التصويت على حجب الثقة والذي أطاح به، وأدى إلى تشكيل الحكومة الائتلافية؛ جاء نتيجة مؤامرة أميركية، وطالب بإجراء انتخابات جديدة لإظهار الشعبية الموجودة لديه.

وطلب خان، خلال تواجده على متن شاحنة دخل بها العاصمة إسلام آباد، من السلطات حل البرلمان وإقامة الانتخابات في يونيو القادم، وحذر الحكومة من عدم تلبية مطالبه، وأشار إلى أنه سينظم مسيرة إلى العاصمة في حال عدم تلبية مطالبه.

وكان عمران خان قد حشد الآلاف من أنصاره من أجل احتلال جزء من العاصمة إسلام آباد من أجل الضغط على شهباز شريف حتى يستجيب لمطالبه.

يذكر أن المحكمة العليا أمرت في وقت متأخر من 25 مايو الجاري بإزالة الحواجز التي وضعتها الشرطة عند مداخل العاصمة، وتوفير مكان لأنصار خان لتنظيم احتجاجهم.

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