ليبيا نيوز

تونس.. مرسوم يدعو للتصويت في استفتاء على الدستور الجديد

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا دعا فيه الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد، في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء المرسوم الجديد بعد تأكيد الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس سعيد بإعداد دستور جديد، مضيه قدمًا في صياغة الدستور “مع من حضر”، في ردٍّ على رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية المشاركة في اللجنة، مؤكدين تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.

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قناة 218 الليبية

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