تونس.. مرسوم يدعو للتصويت في استفتاء على الدستور الجديد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا دعا فيه الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد، في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء المرسوم الجديد بعد تأكيد الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية التي كلفها الرئيس سعيد بإعداد دستور جديد، مضيه قدمًا في صياغة الدستور “مع من حضر”، في ردٍّ على رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية المشاركة في اللجنة، مؤكدين تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية، وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا