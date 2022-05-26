16 قتيلا في أربعة تفجيرات في أفغانستان.

كابول 26 مايو 2022 (وال) – أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 16 شخصا على الأقل في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة في مزار الشريف في شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجدًا في كابول.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المتحدث باسم الشرطة المحلية آصف وزيري قوله “وضعت القنابل في ثلاث حافلات في أحياء مختلفة في المدينة” .

وأوضحت الشرطة وأجهزة الصحة أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا بينهم ثلاث نساء وأصيب نحو 15 آخرون.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات الثلاث مساء أمس الأربعاء.

وانفجرت قنبلة أخرى كانت مزروعة داخل مروحة في مسجد بالعاصمة كابول في وقت متأخر أمس الأربعاء ، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح ، حسبما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم شرطة العاصمة “خالد زدران”. حسب الوكالة.

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