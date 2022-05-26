ليبيا نيوز

زيلينسكي: روسيا تركز كل قوتها للسيطرة على دونباس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت روسيا هجومها شرق أوكرانيا لإحكام السيطرة على منطقة دونباس، وأرسلت آلاف القوات إلى المنطقة، حيث تهاجم من ثلاث جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك التي يعني سقوطها وقوع منطقة لوجانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن “كل ما تبقى من قوة لدى الجيش الروسي يتركز الآن على هذه المنطقة، فيما نوه مكتبه بأن المدينة تتعرض باستمرار لقصف بقذائف المورتر.

وذكر الجيش الأوكراني أنه صد تسع هجمات روسية في دونباس، مضيفًا أن 14 مدنيًا على الأقل قتلوا في ضربات بالطائرات وراجمات الصواريخ والمدفعية خلال الأيام القليلة الماضية.

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قناة 218 الليبية

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