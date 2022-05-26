طرابلس 26 مايو 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للارصاد الجوية .

ملخص عام : درجات الحرارة مرتفعة على اغلب المناطق، بينما تميل للاعتدال من يوم الغد على اغلب مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة خاصة على سرت تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-36)مْ على المناطق الساحلية, وتكون مابين (38-42)مْ على سرت والدواخل، وتسجل انخفاض يوم الغد. على اغلب المناطق بداية بالمناطق الغربية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على الخليج مما تسبب في إثارة الأتربة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، ولاتتجاوز (34) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتزداد يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب و الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة تتحول يوم الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية و درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع فتكون مابين(40-44)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ومناطق الحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية بوجه عام و الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-14)م .

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