رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحث مع رئيس جمعية فزان للحبوب التحديات التي تواجه الجمعية، وما تشهده زراعة الحبوب في المنطقة الجنوبية .

طرابلس 26 مايو 2022 (وال)- بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس جمعية فزان للحبوب عثمان الطاهر التحديات التي تواجه الجمعية، وما تشهده زراعة الحبوب في المنطقة الجنوبية من مشكلات، أبرزها قلة الدعم، وعدم الحصول على “سماد اليوريا” اللازم لزراعة الحبوب.

واكد صنع الله خلال الاجتماع ال>ي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس مساهمة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية، على تذليل هذه المشكلات وتوفير الأسمدة اللازمة، من أجل المساهمة في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل.

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