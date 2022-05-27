ليبيا نيوز

بمشاركة وفد من رئاسة الأركان: بدء الندوة الـ (60) لتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية.

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القاهرة 26 مايو 2022م (وال) – انطلقت أمس الأربعاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة فعاليات الندوة الـ (60) لتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية بمشاركة وفد من إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

 وتناولت فعاليات الندوة، مناقشة المصطلحات الخاصة بالقوات الجوية، والقوات البحرية، والحرب النفسية، والحرب الإلكترونية.

وضم الوفد العسكري الليبي كل من (العميد: علي ميلاد الهوني – العميد الركن: الطاهر بلقاسم الفزاني – العميد: المبروك المختار الطيب – العميد الركن: أحمد محمد ساسي – الرائد : ويار مولود زراقة ) .

 (وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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