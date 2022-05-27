بمشاركة وفد من رئاسة الأركان: بدء الندوة الـ (60) لتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية.

القاهرة 26 مايو 2022م (وال) – انطلقت أمس الأربعاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة فعاليات الندوة الـ (60) لتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية بمشاركة وفد من إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وتناولت فعاليات الندوة، مناقشة المصطلحات الخاصة بالقوات الجوية، والقوات البحرية، والحرب النفسية، والحرب الإلكترونية.

وضم الوفد العسكري الليبي كل من (العميد: علي ميلاد الهوني – العميد الركن: الطاهر بلقاسم الفزاني – العميد: المبروك المختار الطيب – العميد الركن: أحمد محمد ساسي – الرائد : ويار مولود زراقة ) .

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