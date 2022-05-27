تركيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو مرهون بمعالجة المخاوف الأمنية

جددت تركيا ربط موافقتها على انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، الناتو، باتخاذ البلدين خطوات محددة في إطار زمني معين، لمعالجة مخاوفها الأمنية، وفق ما ذكره الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين.

وكشف كالين، عقب محادثات استمرت خمس ساعات في أنقرة، مع مسؤولين سويديين وفنلنديين، أن الوفدين أظهرا موقفًا إيجابيًا تجاه مقترح تركيا برفع قيود تصدير الأسلحة عنها.

وذكر أن أنقرة تتوقع تسليم 28 مشتبهًا به في تهم إرهاب من السويد، و12 مشتبها به من فنلندا.

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