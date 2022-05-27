الدبيبة يتابع مع وزير النفط والغاز مستوى الإنتاج النفطي نتيجة الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول.

طرابلس 26 مايو 2022 م ( وال ) – تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” مع وزير النفط والغاز ” محمد عون ” مستوى الإنتاج النفطي وفق الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وما توصلت اليه الوزارة بخصوص حلحلة ذلك .

وناقش ” الدبيبة ” و ” عون ” خلال اجتماعهما اليوم الخميس آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأطلع وزير النفط رئيس الحكومة على مشاركته لعدد من الملتقيات الأفريقية والدولية على هامش اجتماع منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول في العاصمة الانغولية لواندا .