(وال) تنعي (محمد حسني شعبان) أول رئيس تحرير لها عقب تأسيسها عام 1964.

طرابلس 26 مايو 2022 م (وال) – تنعى وكالة الأنباء الليبية الأستاذ ” محمد حسني شعبان ” أحد مؤسسي الوكالة في ستينيات القرن الماضي الذي وافته المنية خلال اليومين الماضيين.

وكان الفقيد الراحل أول رئيس للتحرير في وكالة الأنباء الليبية عقب تأسيسها عام 1964، قبل أن يتقلد منصب مديرها كثاني مدير عام في مسيرة عمل الوكالة، حيت كان الفقيد على درجة عالية من الثقافة والمهنية وسمو الخلق، والتواضع النبل، لينتقل بعد ذلك للعمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية الليبية والتي تولى فيها العديد من المهام لما يحظى به من خبرة ومهارة وكفاءة في العمل الصحفي والسياسي.

وإذ تنعى وكالة الأنباء الليبية أحد مؤسسيها الذين كان لهم الفضل في وضع لبناتها الأولى لتأخذ مكانها ومكانتها بين وكالات الأنباء العربية والدولية، يتقدم العاملون فيها لأسرته باحر التعازي في وفاة الفقيد، سائلين الله أن يتغمذه بواسع رحمته وأن يعوضهم ويعوض الوطن فيه خيرا.. وإنا لله وانا اليه راجعون.

(وال )