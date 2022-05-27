وزارة الدفاع في حكومة الوحدة تبحث مع وفد روسي زائر التعاون العسكري بين البلدين.

طرابلس 26 مايو 2022م ( وال ) – بحث مدير مكتب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية العميد ” جبريل الشتيوي ” أمس الأربعاء مع الوفد الروسي الزائر للوزارة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور الملحق العسكري الروسي أهمية الملحقية العسكرية بالبلدين ودورها في إرساء دعائم العلاقات والتعاون المشترك وفقا لما نشره المكتب الاعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” ..

وعقد على هامش اللقاء اجتماعا بين الجانبين عرضت خلاله العديد من المواضيع التي من شأنها إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وحضر اللقاء مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وعدد من الضباط التابعين للمكتب.

… ( وال ) …