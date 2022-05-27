افتتاح فرع المصرف الإسلامي الليبي بمدينة غريان.

غريان 26 مايو 2022 م (وال) – افتتح المصرف الإسلامي الليبي اليوم الخميس فرع جديد له بمدينة غريان كخطوة نحو تحسين الخدمات المصرفية لأهالي منطقة غريان وضواحيها.

وحضر الافتتاح وكيل وزارة السياحة ووكيل بلدية غريان ورئيس مجلس إدارة المصرف ” عبدالله محمد البشري والمدير العام للمصرف وموظفي الفرع وعدد من اعيان ومشايخ وأهالي غريان .

وصرح رئيس مجلس إدارة المصرف الإسلامي ” عبدالله محمد البشري ” لمراسل وكالة الانباء الليبية أن المصرف الإسلامي الذي بدأ العمل في عام 2017 هو احد المصارف العاملة بليبيا، ويعتبر من انجح المصارف الخاصة في تقديم افضل الخدمات المصرفية للمواطن، ويعد احد أعمدة الاقتصاد الوطني الليبي.

وأوضح أن المصرف الإسلامي الليبي يعمل منذ انشاءه على التواجد في كل ربوع ليبيا، حيت يوجد لديه عدة فروع في بنغازي وفي الجنوب الليبي وفي مصراته وفي طرابلس واليوم يفتتح أول فرعا له في الجبل الغربي بمدينة غريان.

(وال )