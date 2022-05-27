روزماري ديكارلو تدعو كافة الأطراف في ليبيا للهدوء والابتعاد عن العنف مسلح.

نيويورك 26 مايو 2022م ( وال ) –قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ” روزماري ديكارلو ” إن العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة، لكن نحتاج إلى مزيد من الدعم والوحدة الدولية لتحقيق السلام في ليبيا “.

وشددت ” ديكارلو ” في احاطتها التي تقدمت بها حول الوضع في ليبيا، أمام مجلس الأمن اليوم الخميس على أهمية المحافظة على وقف إطلاق النار، داعية الأطراف الليبية للحفاظ على الهدوء ودعم المسار الدستوري والانتخابي لتلبية مطالب الشعب الليبي في الديمقراطية.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الليبيين من خلال المساعي الحميدة والوساطة.

وأوضحت بأن التقدم المحرز في العملية السياسية يستحق الثناء، خاصة مع الاتفاق على اللقاء من جديد في القاهرة يوم الـ 11 يونيو للجولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق في الآراء حول المواد الدستورية لتحديد موعد الانتخابات في أقرب الآجال.

وحثت ” ديكارلو ” كافة الأطراف الليبية على تجنب الانخراط في أي استفزازات قد تؤدي إلى أعمال العنف المسلح ، مؤكدة بأن الأمم المتحدة تساعد السلطات الليبية لتدشين منصة للمصالحة الوطنية.

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