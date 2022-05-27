قمة تجمع أميركا واليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة قضية كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن عقد قمة ثلاثية مرتقبة تجمع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن القمة ستقام في سيؤول في 3 يونيو القادم، وستضم المبعوث الأميركي الخاص بكوريا الشمالية سونغ كيم ونظيريه في كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن المحادثات ستتناول استفزازات بيونغ يانغ الأخيرة، خاصة بعد إطلاقها 3 صواريخ بالستية عقب مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية بعد انتهاء زيارته، بالإضافة إلى مناقشة استعداداتها لإجراء تجربة نووية جديدة.

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