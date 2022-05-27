فرنسا وأستراليا تتفقان على إعادة الثقة للعلاقات المشتركة

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب حديثا أنتوني ألبانيز، بحث خلاله إعادة بناء الثقة في العلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة بعد الخلافات التي اندلعت بينهما عقب انهيار صفقة شراء غواصات بمليارات الدولارات.

وأصدر قصر الإليزيه خطابًا حول الحديث الذي دار بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأسترالي، وأشار الخطاب إلى أن البلدين يرغبان في التغلب على أزمة المناخ والتحديات الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى التعاون والمساهمة بشكل مشترك في السلام والأمن الإقليمي.

وكانت الخلافات بين فرنسا وأستراليا قد اندلعت عقب انهيار صفقة بقيمة 56 مليار دولار كان من المفروض دفعها لفرنسا مقابل الحصول على غواصات تقليدية.

يذكر أن سبب إجهاض الصفقة كان انضمام أستراليا إلى تحالف أمني يجمعها بأميركا وبريطانيا أتاح لها الحصول على تكنولوجيا أميركية لبناء غواصات نووية وتشغيلها.

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