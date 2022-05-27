بوتين يشترط رفع العقوبات مقابل تخطي أزمة الغذاء

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي؛ استعداد موسكو لتقديم “مساهمة كبيرة”، لتفادي أزمة غذاء عالمية، بشرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا.

وتحدث بوتين، وبحسب بيان صادر عن الكرملين، مع دراغي عن ضمان سلامة الملاحة، وفتح ممرات إنسانية يوميًا لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود، لكنه أشار إلى أن الجانب الأوكراني يعرقل تنفيذ ذلك، رافضًا تحميل الغرب موسكو مسؤولية مشكلات الإمدادات الغذائية.

من جانبه، أشار دراغي إلى أن الهدف من الاتصال؛ بحث إمكانية الإفراج عن القمح الموجود في المخازن الأوكرانية.

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