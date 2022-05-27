بريطانيا تتهم بوتين باحتجاز العالم رهينة وتسليح الجوع

وفي سياق متصل، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحتجاز العالم رهينة وتسليح الجوع، عبر المطالبة برفع العقوبات الغربية مقابل السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية، مشددة على رفض أي تهدئة من شأنها أن تعزز بوتين على المدى الطويل.

وحذرت تروس، خلال زيارة للبوسنة، من محاولات استرضاء روسيا أو مهادنتها، داعية الشركاء الغربيين إلى مواجهتها بالقوة لضمان انتصار أوكرانيا، وذلك عبر استمرار تدفق المساعدات العسكرية والعقوبات.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أنه لا تجري أي محادثات بشأن تخفيف العقوبات على روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات القمح.

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