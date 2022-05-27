في احتفالية بمناسبة يوم إفريقيا : السني يؤكد أن ليبيا ستظل دائماً فخورة بانتمائها الإفريقي ، وستعود بقوة للساحة الأفريقية وتدافع عن قضاياها.

نيويورك 27 مايو 2022م ( وال ) – أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة” طاهر السني” أن ليبيا ستظل دائماً فخورة بانتمائها الإفريقي وأنها في طريق عودتها بقودة للساحة الأفريقية تدافع قضاياها رغم كل التحديات الراهنة قائلا “قوتنا في وحدتنا”.

جاء ذلك في كلمته التى القاها خلال استضافة بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة الاحتفالية السنوية بمناسبة يوم إفريقيا وهو يوم ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية 25 مايو 1963 بحسب المكتب الإعلامي لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وأعرب ” السني ” خلال الاحتفالية التي نظمتها بعثة الاتحاد الإفريقي المراقبة لدى الأمم المتحدة بنيويورك تحت شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن سعادة البعثة الليبية لاستضافة هذا الحدث المهم والذي يؤكد أن ليبيا ستظل دائماً بانتمائها الإفريقي وأنها في طريق عودتها للساحة الأفريقية بقوة، وستدافع دائماً عن قضاياها رغم كل التحديات الراهنة.

وشارك في الاحتفالية عدد من السفراء الأفارقة والدبلوماسيين من مختلف البعثات الدولية، حيث جرى استعراض أهم النجاحات والتقدم الذي أحرزتها إفريقيا في مجالات أهمها الزراعة والصناعات الغذائية،

كما تم خلال هذه الاحتفالية أيضاً تقديم عرض لمختلف الأطعمة الإفريقية الأصيلة من بينها ليبيا تحت عنوان “إفريقيا تستطيع أن تطعم العالم” .

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